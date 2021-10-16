РИАМО - 16 окт. Российские МВД и Минтранс предложили ряд изменений в ПДД, которые коснутся электросамокатов и иных средств индивидуальной мобильности (СИМ), сообщает РИА Новости.

По данному вопросу подготовлен проект постановления правительства страны. По документу максимальную скорость для СИМ в стране предлагается ограничить до 25 км/ч. Также будет ограничена масса СИМ, которое имеет право передвигаться в потоке с пешеходами — 35 кг.

При этом дети до 7 лет могут ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным и велопешеходным дорожкам (на стороне движения пешеходов), пешеходным зонам, но только в сопровождении взрослых.

Еще документ предлагает разрешить гражданам старше 14 лет ездить на средствах индивидуальной мобильности по обочине автодорог или правому краю проезжей части, но только в том случае, если у дороги нет тротуаров и пешеходных дорожек, а еще действует ограничение скорости - до 60 км/ч.

По предлагаемым изменениям в ПДД людям, которые передвигаются на СИМ, следует запретить обгон или объезд с левой стороны машины.

Также в проекте постановления отмечается, что водители СИМ должны следовать сигналам регулировщика, которые он подает для пешеходов.

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