РИАМО - 16 окт. Температура в Подмосковье и Москве может подняться до плюс 10-11 градусов, при переменной облачности ближе к вечеру прогнозируется небольшой дождь, сообщается на сайте «Метеоновости».

Максимальная температура в Москве составит плюс 8-10 градусов, в Подмосковье - плюс 6-11 градусов. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 5-10 м/с, местами порывы до 12-14 м/с.

Атмосферное давление составит 745 мм ртутного столба. Содержание кислорода в воздухе будет ниже нормы.

Такая погода неблагоприятна для метеочувствительных людей, у них могут обостриться хронические заболевания и ухудшиться самочувствие.

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