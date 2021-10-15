РИАМО - 15 окт. В большинстве клиентских служб Пенсионного фонда России в Московском регионе есть вся необходимая инфраструктура для людей с ограниченными возможностями здоровья. Требования доступности учитываются при реконструкции и ремонте офисов, сообщает пресс-служба отделения ПФР по городу Москве и Московской области.
Во входных группах в отделения ПФР устанавливают пандусы, поручни, размещают кнопки вызова сотрудников, светящиеся указатели и таблички, заполненные шрифтом Брайля.
Кроме того, проходы и помещения расширены для удобства передвижения, а электронные очереди дублируются аудиосообщениями.
Сайт Пенсионного фонда России также адаптирован для слабовидящих людей. Регулировать страницы можно в специальной версии.
15 октября отмечается Международный день белой трости – символа слабовидящих людей.
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