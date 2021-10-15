РИАМО - 15 окт. В Московском регионе 1518 отцов владеют сертификатами на материнский капитал и самостоятельно воспитывают детей. Всего с начала действия госпрограммы в столице и области было выдано более 1,2 млн таких сертификатов, сообщает пресс-служба отделения ПФР по городу Москве и Московской области.

Отец может получить сертификат на маткапитал, если он гражданин России и единственный усыновитель второго, третьего и последующего ребенка, а решение суда по усыновлению вступило в силу с января 2007 года. Или если мужчина усыновил первого ребенка не ранее чем с 1 января 2020 года, либо мужчина один воспитывает ребенка, мать которого умерла или лишена права на маткапитал.

С апреля 2020 года сертификат на маткапитал выдается в электронном виде. Он поступает в личный кабинет пользователя на сайте Пенсионного фонда России или портале госуслуг.