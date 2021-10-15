РИАМО - 15 окт. Проекты 4 подмосковных детсадов и 1 школы будут использоваться при строительстве в других регионах страны. Они включены в федеральный реестр проектов повторного применения, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

«Все проекты подходят для возведения в условиях сложившейся городской застройки. Объекты полностью соответствуют критериям экономической эффективности и рекомендованы к использованию по всей стране», — сказал министр строительного комплекса Московской области Владимир Локтев.

В реестр экономически эффективной проектной документации Минстроя России включены проекты детских садов на 125 мест в микрорайоне Финский в Щелкове, на 250 мест на улице Фрунзе в Серпухове, на 330 мест в Кубинке, а также сада на 400 мест и школы на 2200 мест в ЖК «Гусарская баллада» в Одинцовском округе.

Всего в федеральный реестр экономически эффективной проектной документации от Подмосковья включены 70 проектов бюджетного строительства.