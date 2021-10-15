РИАМО - 15 окт. С 12 октября по 10 декабря жители Подмосковья могут пройти опрос на тему «Сложности в определении полномочий органов государственной власти в целях направления жалоб и обращений», сообщает пресс-служба уполномоченного по правам человека в Московской области.

Он размещен на сайте уполномоченного по правам человека в Московской области.

«В России создана обширная сеть органов государственного и муниципального надзора, в компетенцию которых входит предупреждение, выявление и пресечение нарушений в той или иной сфере», – сказала уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Она отметила, что одним из источников получения сведений о самых разных нарушениях являются обращения граждан. Однако при направлении письма жителям необходимо самостоятельно определить, к компетенции какого органа относится осуществление функций контроля по возникшей проблеме.

«Нередко жители просто не знают, куда писать жалобу. Это мое утверждение основано как на письмах в аппарат уполномоченного, так и на комментариях и личных сообщениях в социальных сетях», — добавила она.