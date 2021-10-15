РИАМО - 15 окт. Сотрудники поисково-спасательной станции «Крымский мост» спасли тонущего в Москве-реке человека, сообщает пресс-служба столичного департамента по делам гражданской обороны, ЧС и пожарной безопасности.

Уходящего под воду мужчину заметили возле Новоспасского моста. Его подняли на катер и отвезли к причалу. Там пострадавшего встретила бригада скорой помощи.

Мужчину увезли в медучреждение с предварительным диагнозом переохлаждение.

В настоящее время правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.