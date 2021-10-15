РИАМО - 15 окт. Министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик поздравил работников дорожного хозяйства региона с профессиональным праздником, а также отметил их профессионализм и значительный вклад в развитие отрасли, сообщает пресс-служба регионального Минтранса.

«Ваша работа очень ответственная, потому что дороги - это то, что соединяет людей. И несмотря на всю эпидемиологическую ситуацию, мы продолжаем работать на улучшение дорожной инфраструктуры», - сказал Гержик.

Он отметил, что Подмосковье добилось значительных результатов в организации дорожного движения, ремонта и строительства дорог. Министр также поблагодарил работников дорожной сферы.

10 работникам дорожной отрасли региона присвоили областные и ведомственные награды. Так, постановлением губернатора почетное звание «Заслуженный работник дорожного хозяйства Московской области» присвоено машинисту укладчика асфальтобетона производственного комплекса «Истринский» Сергею Малахову, а также производителю работ производственного комплекса «Наро-Фоминский» Александру Елькину.

Благодарностью губернатора также отмечены коллектив АО «МИСК», главный инженер ГАУ МО «НИиПИ градостроительства» Алексей Чуньков и член общественного совета при Минтрансе Подмосковья Андрей Мухортиков.

Благодарственным письмом Мособлдумы за многолетний труд и профессионализм наградили заместителя гендиректора «Мосавтодора» Александра Терешкова и директора ГКУ МО «Дирекция дорожного строительства» Сергея Подсобляева.

Письмами благодарности от регионального Минтранса отмечены начальник специализированного монтажно-эксплуатационного управления «Мосавтодора» Марат Ажигоев и глава отдела организации капремонта дорог и сооружений управления эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Сергей Воронин.

День работников дорожного хозяйства отмечается в России ежегодно в третье воскресенье октября в соответствии с указом президента РФ от 23 марта 2000 года.