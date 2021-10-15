РИАМО - 15 окт. Жителей столицы предупредили о мошенниках, представляющихся коммунальщиками. Сотрудники коммунальных служб в столице приходят в квартиры жители без предупреждения только в случае аварийной ситуации, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы.

В мегаполисе была задержана группа мошенников, которая проникала в квартиры пенсионеров под предлогом прочистки вентиляции. За свои услуги представляющиеся работникам городских служб требовали с пожилых горожан оплату услуг в размере от 7,5 до 12 тыс. рублей. После получения денег злоумышленники имитировали профилактические работы вентиляции и скрывались.

Горожанам напоминают, что о плановых проверках коммунальщики предупреждают заранее. Так, в подъездах домов размещают объявления, также информация появляется на сайте компании, которая проводит проверку.

Если вы не вызывали мастера, то следует позвонить в Единый диспетчерский центр по номеру: +7 (495) 539-53-53. Там можно уточнить, запланирован ли визит специалиста в данный дом.

Горожанам, которым необходимо проверить сантехнику, подключить газовое оборудование или получить другую услугу, следует подать заявку. Специалист придет в согласованное с жителями время.