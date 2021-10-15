РИАМО - 15 окт. Материалы на сайте Пенсионного фонда России можно не только читать, но и слушать, сообщает пресс-служба отделения ПФР по городу Москве и Московской области.

Прослушать можно не только длинные материалы, но и названия разделов, а также меню страниц.

Опция доступна в верхней части сайта в меню «Для слабовидящих» (значок АА). Пользователю нужно выделить фрагмент текста и нажать кнопку «Воспроизвести». Запись можно останавливать и проигрывать заново.

Версия сайта для слабовидящих более контрастна, в ней можно регулировать размер шрифта, интервала и цвет фона страницы.

15 октября отмечается Международный день белой трости – символа незрячих людей.