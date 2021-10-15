РИАМО - 15 окт. Помочь организму защищаться от микробов каждый человек может с помощью простой процедуры – мытья рук, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Детский фонд ООН в 2008 году официально объявил 15 октября Всемирным днем мытья рук. Впервые этот день прошел в рамках провозглашенного Генеральной Ассамблеей ООН года санитарии.

Если не вымыть руки перед приемом пищи, то в организм могут легко попасть возбудители самых опасных заболеваний - вирусной пневмонии, холеры, ОРВИ, гриппа и гепатита.

Обязательно нужно мыть руки перед едой, приготовлением пищи, раздачей пищи, после посещения туалета, по возвращению с улицы домой, после уборки квартиры, после контакта с животными и так далее.

Как отмечают эксперты ООН и Всемирной организации здравоохранения, проблема немытых рук имеет катастрофические последствия, если рассматривать ее в мировом масштабе. Представители ВОЗ рекомендуют следить именно за гигиеной рук, ведь проблема нечистоплотности может иметь печальные последствия для здоровья.

Взрослому человеку нужно не только не забывать о важности гигиены, но и приучить детей всегда помнить о необходимости правильно и часто мыть руки. Чтобы мытье рук вошло у детей в привычку, необходимо учить их на собственном примере делать эту простую, но жизненно необходимую процедуру.