РИАМО - 15 окт. Министр стройкомплекса Подмосковья Владимир Локтев проинспектировал строительство большой современной школы в Павловском Посаде. На объекте в настоящее время завершаются фасадные работы, сообщает пресс-служба министерства.

Локтев проверил динамику и оценил качество работы генподрядчика.

«На объекте завершаются фасадные работы, ведется чистовая отделка помещений, монтаж инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Необходимые материалы и оборудование закуплены», - отметил министр.

Он подчеркнул, что подрядчику ООО «Билд» поставлена задача в кратчайшие сроки увеличить число рабочих для своевременного ввода школы в декабре.

В четырехэтажном здании общей площадью 18 тыс. кв. м будут просторные учебные классы, лаборатории, мастерские, помещения для групп продленного дня, спортивные и актовый залы, библиотечно-информационный центр, столовая с пищеблоком и иные помещения.

На прилегающей территории будет выполнено комплексное благоустройство с обустройством спортивного ядра: там появятся стадион и беговые дорожки, детские и игровые площадки.

Ввод новой школы в эксплуатацию решит проблему второй смены в городском округе.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.