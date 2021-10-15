РИАМО - 15 окт. В Москве был уволен с должности глава 10-го отдела следственной части ГСУ МВД РФ Антон Панков, его уволили после гибели фигуранта уголовного дела, который давал признательные показания и называл членов банды. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Обвиняемый в мошенничестве, похищении людей и убийстве Валерий Кулиш выпал из окна 4-го этажа задания, он скончался от полученных травм. Инцидент произошел на Новослободской улице 12 октября.

Организатором преступной схемы, как полагают следователи, мог выступать экс-начальник Валерия Кулиша Алексей Душутин. Он ранее отсидел по делу о хищении 140 млн рублей из бюджета. Вышел в 2017 году. Он не стал ждать нового суда за другое мошенничество, сбежал на Украину, а затем уехал в Канаду.

Как отметил источник, Кулиш успел назвать имена подельников, которые убивали, и тех, кто погиб, а еще рассказал, как переписывали недвижимость.

В день смерти у Кулеша должна была состояться очная ставка с одним из предполагаемых членов ОПГ.