РИАМО - 15 окт. По итогам 9 месяцев текущего года в Москве провели свыше 57 тыс. сплошных проверок пассажирских автобусов, по результатам них было выявлено более 12,5 тыс. нарушений, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

При этом в 118 случаях обнаружили нарушения режима труда и отдыха водителей, также выявили 83 факта управления автобусами, не прошедшими техосмотр, 69 случаев отсутствия путевой документации, 23 случая непроведения предрейсового медосмотра.

Кроме того, в ходе проверок нашли 661 автобус с неисправностями и 335 автобусов, в конструкцию которых были внесены изменения, не согласованные с ГИБДД.

По всем выявленным в ходе проверок нарушениям составлены административные материалы в соответствии с действующим российским законодательством. В том числе были выданы предостережения и представления об устранении выявленных нарушений.