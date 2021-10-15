РИАМО - 15 окт. В рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в микрорайоне ДЗФС Дмитровского округа планируют возвести 9-этажный дом с квартирами для более 660 переселенцев из аварийного жилья. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Была разработана и представлена концепция застройки.

«В новостройке планируется приобрести современные комфортабельные квартиры для 668 человек. Всего будет переселено 275 семей. Общий расселяемый аварийный фонд составит около 11,4 тыс. кв. м», - отметил министр строительного комплекса региона Владимир Локтев.

В новостройки переедут жители 16 аварийных домов, которые расположены по следующим адресам: Дмитров, микрорайон ДЗФС, д. 9а, 26, 27, ул. Дубненская, д. 5, 7, ул. Правонабережная, д. 14, п. Каналстрой 72км, д. 1, ул. Подлипичье, д. 1а, 44, ул. Кольцевая, д. 22, ул. 1-я Заречная, д. 25, ул. 2-я Заречная, д. 1, ул. Инженерная, д. 6а, 12 и ул. Космонавтов, д. 6, 7.

Переселение граждан запланировано провести в 2023 году.

Расселение аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, проводится в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда».