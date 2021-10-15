РИАМО - 15 окт. Столичная прокуратура контролирует ход расследования уголовного дела, которое было возбуждено по факту конфликта на Таганско-Краснопресненской линии метро, сообщает пресс-служба ведомства.

Уголовное дело возбудили по статье «Хулиганство».

12 октября в вагоне метро между станциями «Волгоградский проспект» и «Текстильщики» произошла ссора между несколькими приезжими и другими пассажирами, история получила широкий резонанс. Агрессивных пассажиров, пристававших к девушке, высадили из поезда неравнодушные граждане.

Все необходимые следственные действия с задержанными специалисты планируют провести в ближайшее время.

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