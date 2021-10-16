РИАМО - 16 окт. Заключительная в текущем сезоне церемония развода пеших и конных караулов Президентского полка состоится на Соборной площади Московского Кремля в субботу, сообщает пресс-служба ФСО России.

Развод пеших и конных караулов Президентского полка проводится на Соборной площади с 2004 года.

В основу программы входят динамичные перестроения военнослужащих в разные фигуры, демонстрация уверенного и слаженного владения оружием при выполнении строевых приемов.

Президентский полк - уникальная воинская часть, решающая специфические боевые задачи по обеспечению охраны объектов Московского Кремля. Также военнослужащие несут службу около Вечного огня у Кремлевской стены.​