РИАМО - 15 окт. На совещании в следственном департаменте МВД России были подведены итоги работы органов предварительного следствия ГУ МВД России по Москве за 9 месяцев этого года, а также озвучены приоритетные направления будущей деятельности, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Мероприятие прошло под председательством замминистра внутренних дел РФ – начальника СД МВД России генерал-лейтенанта юстиции Сергея Лебедева.

Доклад о результатах деятельности органов представил замначальника СД МВД России генерал-майор юстиции Александр Вохмянин.

ГСУ ГУ МВД России по Москве в лидерах среди подразделений по числу уголовных дел, с которыми сейчас работают следователи, в том числе резонансных.

Кроме того, выступили руководители органов предварительного следствия, они сообщили о мерах, с помощью которых планируется устранить недостатки в работе.