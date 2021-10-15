РИАМО - 15 окт. Павловский Посад с начала 2021 года посетили свыше 86 тыс. человек, в число самых популярных туристических достопримечательностей округа вошли здание Павловопосадской платочной мануфактуры, музей истории русского платка и шали, а также изба в деревне Аверкиево, превращенная художниками в арт-объект. Об этом сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Кроме того, гости округа часто посещали местные музеи: Историко-художественный музей, Музей Вячеслава Тихонова и Музей космонавта Валерия Быковского.

Все популярные туристические объекты Павловского Посада входят в региональные программы «Активное долголетие», «Зима в Подмосковье» и «Лето в Подмосковье».

Поток туристов в округе значительно вырос по сравнению с 2020 годом, за весь прошлый год в Павловском Посаде побывали 54 тыс. путешественников.

С начала 2021 года Московскую область посетили свыше 10 млн туристов. Кроме Павловского Посада, популярностью у гостей региона пользовались Коломна, Дмитровский округ, Сергиево-Посадский округ, Зарайск, Серпухов, Истра и парк «Патриот» в Одинцовском округе.

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