РИАМО - 15 окт. В столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево в пятницу вечером задержали и отменили 36 рейсов, следует из данных сервиса «Яндекс. Расписания».

Во Внукове задержали 4 рейса, 3 отменили. В Домодедове 10 рейсов задержаны, 6 отменили. В Шереметьеве задержаны 10 рейсов, отменены 3.

Согласно данным онлайн-табло подмосковного аэропорта Жуковский, в этой воздушной гавани нет отмен и задержек.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.