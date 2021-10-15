РИАМО - 15 окт. После проверки сообщений о конфликте пассажиров в поезде на Таганско-Краснопресненской линии метро ГСУ СК РФ по Москве возбудило уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел вечером 12 октября в поезде, направлявшимся от станции «Волгоградский проспект» до «Текстильщиков». Компания мужчин проявила агрессию по отношению к женщине, за нее заступили другие пассажиры.

Во время конфликта мужчины 1985, 1991 и 1993 годов рождения нарушали общественный порядок и применяли насилие к пассажирам.

Все необходимые следственные действия с фигурантами планируется провести в ближайшее время. Расследование продолжается.