РИАМО - 15 окт. Работы четырех предприятий народных художественных промыслов Московской области представят на выставке «Подарки. Актуальные промыслы», которая пройдет с 18 по 20 октября в Центре международной торговли в Москве, сообщает пресс-служба комитета по туризму Подмосковья.

Представителями Подмосковья на выставке станут Гжель, Жостово, Дулево и сергиево-посадская матрешка.

Выставка-презентация подарков, сувениров и актуальных изделий народных художественных промыслов в современном воплощении пройдет в рамках подготовки к 2022 году, который объявили годом народной культуры и нематериального наследия регионов России.

19 предприятий, которые занимаются народными художественными промыслами в Подмосковье, представляют более 60% видов всех промыслов в стране.

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