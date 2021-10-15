РИАМО - 15 окт. С начала 2021 года пассажиры Центральной пригородной пассажирской компании оформили свыше 64 млн льготных билетов. Чаще всего это делали пенсионеры Подмосковья (10,7 млн) и Москвы (8,5 млн), сообщает пресс-служба ЦППК.

Еще более 10,8 млн билетов по льготе приобрели ученики и студенты различных категорий.

Льготный проездной документ имеет сниженную или нулевую стоимость. Для его получения в кассе или билетном аппарате необходима социальная карта.

Пассажирам с льготными проездными в электричках необходимо иметь при себе документы, которые подтверждают его право на льготу. Кассиры-контролеры имеют право их проверить.