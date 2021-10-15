РИАМО - 15 окт. В Подмосковье водителями автобусов «Мострансавто» трудятся свыше 150 женщин. Наибольшее число сотрудниц – 35 человек - работают на маршруте МАП №2 в Коломне, сообщает пресс-служба перевозчика.

На втором месте по количеству женщин водителей находится МАП №12 Ногинска (28), на третьем – МАП №5 Подольска (20).

Женщины водят транспортные средства большого, среднего и малого классов. Именно женщина-водитель Дарья Подшивалова из МАП №4 Раменского в 2021 году стала победителем конкурса среди водителей в категории «Автобус малого класса» на внутренних соревнованиях компании и конкурса «Лучший водитель Московской области–2021».

Подшивалова прошла переобучение на категорию D в «Мострансавто». Желающие также пройти обучение могут оставить заявку по номеру телефона: 8 (495) 419–17–95 или прислать ее на электронный адрес rabota@gupmta.ru. Те, кто успешно сдаст экзамены, получат гарантированное предложение о трудоустройстве.

Зарплаты сотрудников компании варьируются от 55 тыс. до 90 тыс. рублей, предусмотрен расширенный социальный пакет.