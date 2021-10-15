РИАМО - 15 окт. В ходе проведенного ВЦИОМ опроса 85% жителей страны сказали, что примут участие во Всероссийской переписи населения, сообщает пресс-служба переписи.

При этом 43% говорят, что точно будут участвовать, а 42% говорят, что скорее будут участвовать.

Среди россиян, заявивших о намерении участвовать в переписи, 43% сказали, что дождутся переписчика дома, а 41% - перепишутся онлайн на портале госуслуг (74% среди молодежи 18-24 лет), 9% перепишутся на стационарном участке, а 6% еще не определились с выбором формата участия в переписи.

Более половины россиян (58%) отметили, что будут следить за новостями о ходе переписи. Большинству (81%) в той или иной степени будет интересно узнать о результатах данной работы.

89% респондентов считают, что проводить перепись населения в РФ нужно (94% среди жителей Уральского федерального округа, 92% среди граждан 18-24 лет).

Проведенный в сентябре опрос Mail.Ru Group в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники» также показал высокий процент желающих участвовать в первой цифровой Всероссийской переписи населения и преимущественно в онлайн-формате. 56% представителей интернет-аудитории сообщили, что планируют переписаться самостоятельно через портал госуслуг, 29% будут ждать переписчика, 10% собираются посетить стационарный участок или МФЦ.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября текущего года с широким применением цифровых технологий. Главным нововведением предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполнения электронного переписного листа на портале госуслуг.