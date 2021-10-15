РИАМО - 15 окт. Жители России с января по сентябрь этого года стали в 2 раза чаще искать услуги массажа, оказать которые могут с выездом на дом, пишет Газета.ru.

Популярность массажа на дому варьируется в зависимости от региона. Больше всего спрос на данную услугу вырос в Набережных Челнах – в 4 раза. В Сургуте домашний массаж стали искать чаще в 3 раза, а в Липецке – в 2,5 раза.

Самая низкая стоимость выездного массажа отмечается в Ярославле, Астрахани и Барнауле, в этих городах услуга обойдется в 500 рублей.

Кроме того, повышенным спросом у россиян также стали пользоваться выездные косметологические услуги.

Так, за 9 месяцев текущего года спрос на услуги выездной депиляции, чистки кожи и шугаринга увеличился на 67% по сравнению с аналогичным периодом в 2020 году. А популярность услуг выездного визажиста выросла на 71%.