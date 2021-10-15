РИАМО - 15 окт. Сельхозпроизводители Подмосковья собрали около 43 тыс. тонн урожая капусты по состоянию на середину октября, сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«У сельхозпредприятий региона сейчас идет сезон активной уборки капусты. На сегодняшний день в регионе собрано порядка 43 тыс. тонн», - сказал глава Минсельхозпрода Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что капуста - одна из немногих культур, которая в основном собирается вручную.

Министр подчеркнул, что сельскохозяйственные предприятия региона уже начали поставку свежей капусты с полей во все крупные торговые сети, супермаркеты и на местные рынки.

Лидерами по сбору урожая капусты стали «Агрофирма Бунятино» (7,2 тыс. тонн) и «Куликово» (4,6 тыс. тонн) из Дмитровского округа. Также значительный урожай собрали «Агрофирма Сосновка» (5,1 тыс. тонн) и предприятие «Емельяновка» (4,5 тыс. тонн) из Озер.

Коломенские хозяйства «Сергиевское» и «Ленинское» собрали 3,6 тыс. тонн и 2,1 тыс. тонн капусты соответственно. Также значительные показатели в этом округе показывают предприятия «Эко Фреш» и «Акатьевский», а «СПК им. Ленина» из Луховиц собрало более 1,7 тыс. тонн капусты.

Полностью завершить сбор капусты планируется в ноябре до наступления морозов.