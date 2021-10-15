РИАМО - 15 окт. На всех линиях метро Москвы в пятницу заработала система оплаты проезда с помощью распознавания лица Face Pay, ее планируют расширить на Московское центральное кольцо в 2022 году, сообщил заммэра города, глава Дептранса Максим Ликсутов.

«В следующем году мы планируем оснастить подобной системой все турникеты Московского центрального кольца. И дальше будем думать о том, как эту систему развивать», - отметил Ликсутов.

Для оплаты поездок в метро по системе Face Pay следует привязать к сервису банковскую карту, «Тройку» и свою фотографию. Сделать это можно через приложение «Метро Москвы». Для корректной работы сервиса снимок лица должен быть анфас при хорошем освещении, лицо обязательно открыто.

В городской подземке работают специальные турникеты, которые принимают оплату по Face Pay.

Надежность данной системы будет на самом высоком уровне. Все данные пользователей надежно зашифрованы. Камера на турникете в метрополитене считывает биометрический ключ. То есть сравниваются биометрические ключи пользователей системы Face Pay, а не изображение лица или другие персональные данные пассажира.

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