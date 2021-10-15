РИАМО - 15 окт. На улице Чкалова в поселке Зеленоградский в городском округе Пушкинский демонтировали хостел, который был признан судом самовольной постройкой, сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Здание незаконно работало порядка 8 лет. Собственник снес объект только после того, как узнал о перспективах взыскания с него стоимости работ по демонтажу постройки - порядка 20 млн рублей.

Еще в 2013 году администрацией городского округа был выигран суд, решение которого обязывало собственника снести самовольно построенный хостел. Несмотря на возбуждение в отношении хозяина самостроя исполнительного производства, наложения штрафов и взыскания сбора за уклонение от исполнения решения суда, здание продолжало стоять и доставлять неудобства жителям.

Местные жители жаловались в полицию и правительство региона на то, что здание использовалось как незаконный хостел для мигрантов и как клуб игровых автоматов, а в последние несколько лет его облюбовали в качестве места времяпрепровождения и ночлежки лица, ведущие асоциальный образ жизни.

После того, как снос здания был предан на контроль Главному управлению региональной безопасности Подмосковья, при содействии ФССП России по региону были выделены средства субсидии на демонтаж.

За счет субсидии строение должно было быть снесено специализированной организацией, а понесенные расходы стали бы финансовым обязательством хозяина строения. Узнав о перспективах взыскания, собственник сам организовал снос.

«Главное управление региональной безопасности Московской области, по поручению губернатора Андрея Воробьева, взаимодействуя со службой судебных приставов, продолжат работу по контролю сноса объектов самовольного строительства на территории Подмосковья», - отметил зампредседателя правительства области - руководитель ГУРБ Подмосковья Роман Каратаев.