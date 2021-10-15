РИАМО - 15 окт. Телеведущая Ксения Собчак сообщила правоохранительным органам о слежке, которую она за собой заметила после ДТП в Сочи. В связи с этим она посетила ГУ Росгвардии в Москве, сообщает НТВ.

«Насколько мне известно, она обращалась с вопросом о том, что за ней якобы ведется слежка неизвестными лицами на машине. Ей было рекомендовано действовать в соответствии с законодательством. Если есть все причины, написать заявление в органы внутренних дел», - сказал официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

ДТП с участием Собчак произошло на трассе Адлер — «Альпика-Сервис». Водитель Mercedes, в котором она ехала, выехал на встречку и столкнулся с автомобилем Volkswagen. В результате аварии погибла пассажирка Volkswagen.

Собчак уехала с места аварии раньше приезда скорой помощи.

Опубликовано видео ДТП с Ксенией Собчак в Сочи>>