РИАМО - 15 окт. Прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу 39-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве своей знакомой и вымогательстве. Дело направили в Чертановский районный суд столицы, сообщается на сайте прокуратуры Москвы.

В ходе расследования было установлено, что 29 марта 2020 году обвиняемый во время ссоры нанес своей знакомой не менее 46 ударов ножницами, ножом, черенком от лопаты и руками по голове, шее, телу, рукам и ногам. От травм женщина скончалась.

После совершения убийства злоумышленник стал требовать у своей бывшей сожительницы 300 тыс. рублей за то, что не будет причинять вред ей и уже убитой женщине.

Получив 100 тыс. рублей, он продолжил вымогать средства. Потерпевшая обратилась в полицию.

Уголовное дело было возбуждено по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» и пункту «г» части 2 статьи 163 УК РФ «Вымогательство в крупном размере». Обвиняемый находится под стражей.