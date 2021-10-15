РИАМО - 15 окт. Идея решать проблему с ожирением в России путем сокращения рабочего времени для полных людей ради занятий спортом нежизнеспособна, сообщила РИАМО юрист, эксперт по трудовому праву, член Палаты налоговых консультантов РФ Валентина Яковлева.

Ранее заместитель председателя Общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров предложил отпускать сотрудников с ожирением с работы раньше, чтобы они могли заняться спортом. По мнению общественника, это позволит бороться с эпидемией ожирения среди россиян. Свое предложение Петров направил главе Минтруда РФ Антону Котякову.

«Те лица, которые не страдают ожирением, – им тоже интересно уходить пораньше с работы. Соответственно, мы не стимулируем к здоровому образу жизни этим законом, а наоборот. Кто действительно хочет следить за своим здоровьем, тот следит за здоровьем в свое нерабочее время», — сказала Яковлева.

Эксперт подчеркнула, что инициатива общественника из Ленинградской области нежизнеспособна. Также для ее реализации необходимо, чтобы на предприятиях и в организациях работала система пропусков или другие механизмы фиксации рабочего времени. Организация таких систем достаточно затратна.

Также юрист напомнила, что Трудовой кодекс позволяет отпускать работника раньше по его инициативе. В таком случае по соглашению сторон оплата труда производится пропорционально отработанному времени.