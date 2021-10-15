РИАМО - 15 окт. Каждый месяц выплату на детей в возрасте от 8 до 16 лет получают порядка 20,5 тыс. семей Московской области, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

«Пособие предоставляется родителям, которые одни воспитывают детей и имеют доход, не превышающий прожиточного минимума 13 580 рублей, также для назначения выплаты учитывается имущество семьи», - сказала министр социального развития Подмосковья Людмила Болатаева.

Она добавила, что размер выплаты составляет 6765 рублей ежемесячно. Она зачисляется на банковскую карту «Мир».

«Подать заявление на выплату пособия можно электронно через единый портал госуслуг или отделение Пенсионного фонда. Решение будет принято в течение 30 рабочих дней, а сама выплата поступит до 25 числа следующего месяца после одобрения заявления», - пояснила министр.

Дополнительную информацию по выплате пособия на детей в возрасте от 8 до 16 лет можно получить в Пенсионном фонде РФ по телефонам: +7 (499) 461-07-34; +7 (499) 461-07-96; 8-800-600-00-00, а также на официальном сайте ПФР по ссылке.

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