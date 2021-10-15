РИАМО - 15 окт. Полицейские, выехав на вызов о стрельбе в один из жилых домов в Дубне, обнаружили в квартире мужчину с огнестрельным ранением в голову и его раненую сожительницу. В ходе осмотра в жилище нашли оружие и 4 мобильных телефона, сообщает «Московский комсомолец».

О происшествии сообщила соседка пары, к которой за помощью обратилась раненая женщина.

Полиция сразу нашла в квартире пистолет, из которого были произведены выстрелы, а также патроны, глушитель для пистолета, 3 пакета с веществом растительного происхождения, 3 кобуры, запчасти для автомата Калашникова, оптический прицел, 4 мобильных телефона, карты памяти, 3 ноутбука, налобную повязку, книги и тетради с записями, географический атлас.

Из документов правоохранителям удалось найти военный билет, приписное удостоверение и пропуск на одно из закрытых научных предприятий Дубны. Последний сейчас проверяют на подлинность.

Мужчину увезли в больницу, а женщина мало что смогла рассказать о своем сожителе. По ее словам, он был странным в последнее время. Мужчина страдал от кошмаров.

Следователям предстоит выяснить, кем является задержанный и зачем ему такой обширный арсенал.