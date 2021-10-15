РИАМО - 15 окт. Старший клинический психолог Научно-практического центра психического здоровья детей и подростков столичного Депздрава Ольга Серебровская заявила, что для проверки поведенческих отклонений у школьников для них могут ввести дистанционное тестирование на агрессивность. Об этом сообщает Газета.ru.

«В профессиональном сообществе обсуждалось, что первым шагом предполагается дистанционное тестирование школьников», - сказала Серебровская.

Она добавила, что тестирование будет подаваться школьникам в виде комплекса онлайн-опросов или обычной рассылки для заполнения.

Тем не менее, по словам психолога, эффект такого метода будет незначительным, поскольку школьники могут отвечать нечестно для того, чтобы избежать попадания в группы потенциального риска.

«Оно (тестирование – ред.) является одним из методов в психологии, но по нему невозможно определить истинное значение того или иного параметра», - подчеркнула специалист.

Психолог добавила, что максимум, который могут дать результаты этого тестирования – выделение предполагаемой группы риска.