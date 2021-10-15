РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 15 окт. Порядка 800 жителей подмосковного Красногорска принимают участие в переписи населения в качестве переписчиков и контролеров, сообщил временно исполняющий полномочия главы муниципалитета Всеволод Волосевич.

Инструктаж по вопросам переписи провели в администрации Красногорска в пятницу. В мероприятии также приняли участие начальник управления по развитию территорий Борис Соловьев, начальник отдела государственной статистики по Красногорску Элина Дубовицкая, руководитель по вопросам переписи Алексей Нестеркин.

«В переписи задействованы порядка 800 человек. Сегодня провели обучение всех сотрудников», - сказал Волосевич.

Он пояснил, что благодаря переписи станет ясно, сколько человек живут в округе.

«Всех жителей я призываю через портал госуслуг зарегистрироваться и пройти анкету онлайн. Безусловно нам важно понимать, сколько школ, детских садов, какие бюджеты выделять на мероприятие - все это дадут нам данные переписи», - подчеркнул Волосевич.