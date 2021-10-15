РИАМО - 15 окт. «Мособлгаз» построил более 300 км газопроводов в рамках президентской программы социальной газификации, сейчас работы ведутся в 39 городских округах Московской области, сообщает пресс-служба министерства энергетики Подмосковья.

«Несмотря на масштабы стройки по президентскому проекту соцгазификации, можно не опасаться, что увеличение абонентов станет причиной низкого давления в газовой трубе. Все необходимые технические мероприятия для обеспечения качественной подачи топлива были заранее проработаны и сроки газификации населенных пунктов устанавливались в том числе с учетом этих работ», — отметил министр энергетики Московской области Александр Самарин.

В рамках проекта газовые сети подводятся к границам участков жителей зарегистрированных домов бесплатно. Единственный критерий – дом должен быть зарегистрирован. Всего в программу вошли более 2,8 тыс. населенных пунктов.

На сегодняшний день газ еженедельно приходит в дома более 1 тыс. человек, полностью газифицировано уже 350 населенных пунктов региона.

Сейчас строительно-монтажные работы выполняются в 268 населенных пунктах 39 городских округов Подмосковья. За ходом газификации населенных пунктов можно наблюдать онлайн на интерактивной карте «Мособлгаза».

До конца 2021 года по президентскому проекту будет построено 800 км газопроводов, газифицированы более 25 тыс. домов в Подмосковье.

Программа соцгазификации была запущена в стране по поручению президента России Владимира Путина. В населенных пунктах, вошедших в программу, подведение «голубого топлива» к участкам проводится на бесплатной основе в беззаявительном порядке.