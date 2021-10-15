РИАМО - 15 окт. Комплекс по переработке отходов «Прогресс» в подмосковной Шатуре работает штатно после инцидента с повреждением одной из емкостей очистных сооружений. Причины произошедшего устанавливаются, сообщает пресс-служба министерства ЖКХ Московской области.

13 октября на участке обслуживания очистных сооружений КПО «Прогресс» произошло локальное повреждение емкости - усреднителя фильтрата. В результате этого частично обрушились верхние бетонные плиты перекрытия.

«Жертв и пострадавших нет. Ситуация находится под контролем министерства ЖКХ Московской области. Предприятие КПО «Прогресс» работает в штатном режиме», - подчеркнули в пресс-службе.

В КПО «Прогресс» создали комиссию по расследованию обстоятельств произошедшего, причины инцидента устанавливаются. На данную тему проведено совещание с представителями администрации городского округа Шатура, областного МинЖКХ, разработчиков проектной документации и строителей комплекса.

Экомониторинг не выявил превышения концентраций загрязняющих веществ на территории КПО «Прогресс» и в зоне его возможного воздействия.