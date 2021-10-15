РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Восемь студентов колледжа «Московия» вышли в финал Российской национальной премии «Студент года – 2021» профессиональных образовательных организаций и поборются за звание лучших в ноябре в Томске, сообщается в группе «ММЦ Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

По итогам заочного этапа 400 студентов из 69 регионов стали финалистами Российской национальной премии «Студент года – 2021» профессиональных образовательных организаций. Это совместный проект Российского союза молодежи и президентской платформы «Россия – страна возможностей».

Российская национальная премия «Студент года» является конкурсным и образовательным проектом для студентов образовательных организаций России, имеющих особые достижения в учебной, научной, спортивной, творческой и общественной жизни. С 2018 года премия проходит для обучающихся в профессиональных образовательных организациях.

Эксперты премии оценивали резюме участников, основу которого составили их достижения за 2019-2021 годы, а также творческую видеопрезентацию. Самыми популярными номинациями стали: «Общественник года», «Творческая личность года» и «Профессионал года».

Среди финалистов – 8 подольских студентов колледжа «Московия». В номинация «Председатель совета обучающихся года» – Дмитрий Кузин, «Творческая личность года» – Мария Польщикова, «Общественник года» – Анна Ключинская, «Студенческое медиа года» – медиацентр «Московия» в составе Дениса Казакова, Дарьи Леоновой, Павла Сорочана, Милены Блажевич, Анастасии Ильиной.

Ребята вышли на федеральный уровень. Финалисты встретятся в ноябре в Томске, им нужно будет провести самопрезентацию, пройти специальные тестирования, кейсы, открытые уроки, поучаствовать в дебатах, социальном проектировании и ролевых играх.