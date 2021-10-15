РИАМО - 15 окт. Всех участников конфликта, произошедшего в поезде на Таганско-Краснопресненской линии метро, привлекли к административной ответственности. Составлены протоколы по ч. 1 ст. 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

12 октября произошла ссора между несколькими приезжими и другими пассажирами подземки, история получила широкий резонанс. Агрессивную компанию, пристававшую к девушке, высадили из поезда пассажиры.

После получения информации об инциденте полиция установила личности 4 участников конфликта и доставила их в отдел. На каждого был составлен протокол.

Материалы были направлены в суд, участников конфликта привлекли к ответственности.