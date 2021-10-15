РИАМО - 15 окт. В столице появились первые дворы, облик которых архитекторы проектировали после обсуждения и с учетом пожеланий местных жителей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Так, при планировании обустройства двора на улице Академика Скрябина в Кузьминках местные жители просили учесть неровный рельеф участка. В соответствии с пожеланиями спортивная коробка во дворе была перенесена, а на естественном холме установили детскую площадку с навесами и скамейками для взрослых. Также во дворе обустроили кольцевой маршрут для пеших и велосипедных прогулок.

«Сейчас в проекте «Проектируем район» 17 дворов и 3 сквера. Из первых 5 пилотных дворов 2 уже готовы, в 3 работы закончим до конца года», - написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мэр отметил, что жители положительно относятся к идее участия в проектировке собственных дворов. Дальнейшее развитие проекта будет решаться по его результатам.