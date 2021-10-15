РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. Специалисты сферы ЖКХ городского округа Люберцы заняли призовые места в смотре-конкурсе «Лучший по профессии», сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

В Коломне прошел юбилейный XX конкурс «Лучший по профессии в сфере ЖКХ». В этом году в нем участвовали 200 сотрудников предприятий ЖКХ Московской области. Смотр-конкурс проходил по 10 специальностям.

По итогам теоретических и практических заданий 2 специалиста из Люберец заняли призовые места. В номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ систем теплоснабжения и горячего водоснабжения» 2-е место у Сергея Маныкина (АО «Люберецкая теплосеть»). В номинации «Электромонтер жилищного фонда» 1-е место занял Дмитрий Соколов (АО «Люберецкий городской жилищный трест»).

Победители и призеры смотра-конкурса награждены грамотами министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области и ценными подарками.