РИАМО - 15 окт. С начала года проведено 16 аукционов на право заключения договоров аренды земельных участков, находящихся в собственности Подмосковья, на общую сумму 22,5 млн рублей. По результатам торгов в хозоборот будут вовлечены 294,8 га земли, сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений региона.

«Торги за право аренды областной земли помогают вовлечь земельные участки, которые находятся в собственности Московской области, в хозяйственный оборот. В результате проведенной работы нашлись пользователи для земельных участков в 9 городских округах», - уточнил зампред правительства региона - министр экологии и природопользования Андрей Разин.

Он добавил, что в аренду сданы участки в городских округах Чехов, Раменский, Егорьевск, Бронницы, Серебряные Пруды, Шаховская, Дзержинский, Котельники и Электрогорск.

Как уточнила министр имущественных отношений Подмосковья Наталья Адигамова, большая часть переданных в аренду участков являются землями сельхозназначения. Только 6 участков предназначены для организации бытовых, культурно-досуговых, торговых, гостиничных и других проектов.

Так, в городском округе Серебряные Пруды арендатору, занимающемуся выращиванием овощей и зерновых культур, переданы 142,5 га сельхозземли, в городском округе Егорьевск 50,8 га переданы арендатору для развития растениеводства, а 77,3 га – фермерскому хозяйству для реализации сельхозпроекта.

Еще в Шаховской для развития сельского хозяйства переданы 22,87 га земли, а в городском округе Чехов передали 0,5 га сельхозземли.