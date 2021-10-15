РИАМО (БАЛАШИХА) - 15 окт. В пятницу вечером на Носовихинском шоссе в Балашихе образовалась пробка длиной более 2,6 км, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Согласно данным сервиса, по состоянию на 17:55 движение затруднено в сторону области от Никольско-Архангельского проезда до поворота на шоссе Ильича в микрорайоне Салтыковка.

Затор около 1,57 км образовался и на Леоновском шоссе от поворота на улицу Еловую до станции Кучино.

Движение в городском округе также затруднено на Разинском шоссе от поворота на Санаторную улицу до шоссе Энтузиастов, на ул. Советской в Балашихе, Звездной, Школьной, Чаплыгина, Центральной, Пригородной, Новомилетском шоссе.