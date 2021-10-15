РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. Комиссия приняла отремонтированные по губернаторской программе подъезды дома на улице Дзержинского в Подольске без нареканий, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

Павел Максимович в ходе парламентского контроля за реализацией губернаторской программы «Мой подъезд» совместно с руководителем фракции ВПП «Единая Россия» в горсовете Любовью Ушаневой, замдиректора МКУ «Окружное хозяйство» Дмитрием Фокиным, представителями МЖРП-1 и Госжилинспекции участвовал в приемка завершенного ремонта подъездов в доме №4 на ул. Дзержинского.

«В подъездах провели комплекс работ по покраске стен, потолков, батарей и перил, установили новые светильники и электровыключатели, обновили входные группы, уложили напольное покрытие на первых этажах, заменили почтовые ящики. Принципиальные недочеты в ходе осмотра не выявлены. В настоящее время управляющая компания занимается уборкой подъездов и мойкой окон», - написал Макимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В городском округе Подольск реализуется программа губернатора Московской области «Мой подъезд», которая действует на территории Подмосковья с 2017 года. В программу ремонта в текущем году включили 466 подъездов. Основную часть подъездов ремонтируют с учетом пожеланий жителей, уже преобразили более 350 подъездов. Еще более 100 ремонтируют или работы в них находятся в стадии завершения.