РИАМО - 15 окт. Cеть ресторанов быстрого питания McDonald’s начнет продажу бургеров с растительным мясом, пишет Газета.ru.

В состав вегетарианского бургера войдут горох, рис, картофель, свекла и ломтик сыра. По словам представителей сети фастфуда, введение в меню бургеров с растительным мясом – эксперимент, который должен показать, как новинка скажется на общих показателях ресторанов.

Кроме того, с помощью введения растительного мяса в состав бургеров McDonald’s планирует привлечь и новых клиентов. Отмечается, что новинка будет стоить дороже, чем обычные варианты бургеров.

Новинки сначала планируют к реализации в нескольких ресторанах сети в США. В случае успеха растительные бургеры могут появиться и других странах.

Ранее оператор фискальных данных OFD.ru посчитал, что за 9 месяцев бургер в России в среднем подорожал более чем на 10%, а картофель фри — на 18% в годовом выражении.