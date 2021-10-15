РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 15 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий в пятницу проверил ход строительства пристройки на 400 мест к школе №59 в деревне Марусино. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

«В круглосуточном режиме ведем строительство пристройки на 400 мест к зданию школы №59 в деревне Марусино. Этот объект возводится в рамках президентского проекта «Образование» и госпрограммы Подмосковья. Работы идут в графике, но есть замечания. Их обсудили в рамках выездного совещания с подрядчиками», - сказал Ружицкий.

Он подчеркнул, что в течение месяца завершатся работы по благоустройству территории и внутренней отделке здания.

«Все работы, их качество выполнения и сроки - на контроле администрации», - добавил Ружицкий.