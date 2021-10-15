РИАМО - 15 окт. Первые звонки от мошенников, которые якобы делают сверку данных россиян в рамках переписи населения, зафиксировала «Лаборатория Касперского», сообщает РБК.

Эксперты уверены, что под таким предлогом злоумышленники начали тестировать новую схему мошенничества и пытались украсть личную информацию жителей страны.

«Мы действительно фиксировали единичные анонимизированные отзывы (жалобы) среди пользователей Kaspersky Who Calls на звонки от вероятных мошенников, которые якобы проводили сверку перед переписью населения», - отметил аналитик сервиса Kaspersky Who Calls Виталий Воробьев.

Глава отдела развития методов фильтрации контента в «Лаборатории Касперского» Алексей Марченко уточнил, что на сегодняшний день большого интереса мошенников к переписи не наблюдается.

По его словам, вполне возможно, что злоумышленники могут воспользоваться цифровой неграмотностью части пользователей и тем фактом, что заполнить переписной лист можно онлайн.

В сентябре «Лаборатория Касперского» выявила небольшой рост количества фишинговых сайтов, которые подделывают портал госуслуг. Они могут быть использованы для кражи данных.

Всероссийская перепись населения стартовала в стране в пятницу. Она будет проходить по 14 ноября этого года.

На переписчике должны быть накидка со светоотражающими элементами и логотипом переписи 2020 года, а также шарф с логотипом. У него еще должны быть сумка-портфель для планшета и бланков переписных листов, официальное удостоверение переписчика и паспорт.