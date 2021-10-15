РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В местах массового отдыха людей в парках и на пляжных зонах Подольска установят 10 беседок, сообщает пресс-служба администрации округа.

Беседки установят в текущем году в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды» в общественных местах. Так, 3 беседки появятся в парке «Дубрава», 4 – в лесопарке «Елочки», 1 – у водоема «Южный», 2 – в районе пляжной зоны на берегу реки Пахры на ул. Беляевской.

Беседки выполнены из прочного дерева, внутри – стол и 2 скамейки. Цвета кровли – зеленый и бордовый. Площадь конструкции – 3 на 4 м. Также есть по 2 выхода в одну и другую сторону.