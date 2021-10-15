РИАМО - 15 окт. В городском округе Воскресенск полицейские задержали мужчину, порезавшего ножом своего знакомого в пьяной ссоре, сообщили РИАМО в пресс-службе ГУ МВД России по Подмосковью.

Бригада скорой помощи доставила в больницу гражданина 1973 г. р. из квартиры дома на Молодежной ул. в городе Белоозерский. Он получил колото-резаное ранение грудной клетки.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий за нанесение тяжкого вредя здоровью потерпевшего задержан мужчина 1964 г.р. Он совершил преступление во время ссоры, произошедшей при распитии спиртного.

По данному факту возбуждено уголовное дело по п. «з» ч. 2 ст. 111 УК РФ.